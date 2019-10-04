https://static.news.ru/photo/d8c63e94-e6b6-11e9-9f30-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: Гоген Солнцев/vk.com

Шоумен устроил очередной скандал во время визита в маникюрный салон. Из-за того, что мастер порезала палец его новой подруге, Гоген Солнцев набросился на неё и расцарапал шею.

Как пишет Life , Солнцев не мог спокойно смотреть на мучения своей спутницы и вернулся в салон, чтобы отомстить маникюрше. Он без слов набросился на девушку и несколько раз её ударил.

До того как шоумен вмешался в ситуацию, пострадавшая грозила мастеру полицией. Но после нападения правоохранителям пришлось забрать в отделение Солнцева.

О женщине, которую звезда телешоу так рьяно защищал, пока ничего не известно.

Ранее News.ru писал, что в Сети обсуждают видео с пьяным гинекологом.