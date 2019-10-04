Шоумен устроил очередной скандал во время визита в маникюрный салон. Из-за того, что мастер порезала палец его новой подруге, Гоген Солнцев набросился на неё и расцарапал шею.
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До того как шоумен вмешался в ситуацию, пострадавшая грозила мастеру полицией. Но после нападения правоохранителям пришлось забрать в отделение Солнцева.
О женщине, которую звезда телешоу так рьяно защищал, пока ничего не известно.
Ранее News.ru писал, что в Сети обсуждают видео с пьяным гинекологом.
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