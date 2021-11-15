«Ветераны России» призвали максимально наказать МУЗ-ТВ за «гей-пропаганду»

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в разговоре с NEWS.ru призвал максимально строго наказать телеканал МУЗ-ТВ за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (гей-пропаганду) согласно ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. Он отметил, что соответствующее ходатайство организация передала в Басманный суд Москвы.

«Ветераны России» также требуют привлечь участников прошедшего в июне 2021-го вручения премии МУЗ-ТВ — певца Филиппа Киркорова, блогера и телеведущего Давида Манукяна (Даву), тиктокера Даню Милохина «и других к принудительным работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок».

Дополнительно обращения направлены в Московский патриархат (синод РПЦ) с просьбой дать официальную оценку состоявшейся премии МУЗ-ТВ. <...> С другой стороны, мы предлагаем сообществу шоу-бизнеса самостоятельно отрегулировать внутри эту тему. Заслуженные артисты, продюсеры, каналы, блоги, музыкальные радиостанции обязаны договориться между собой и не допускать растлителей до эфиров и никуда их не приглашать, — заявил Резяпов.

До этого телеведущий Иван Ургант поиронизировал над Роскомнадзором, составившим на канал «МУЗ-ТВ» протокол о гей-пропаганде. Шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что если в ведомстве возбудились от переодетых в женщин мужчин, то «им виднее».

Накануне стало известно, что на телеканал составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в эфире канала показали блогера Игоря Синяка в платье, тиктoкера Даню Милохинa в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга, а также музыканта Филиппа Киркорова и Давида Мaнукяна, которые приехали в сопровождении полуобнажённых мужчин.