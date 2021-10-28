Ургант прокомментировал обвинения МУЗ-ТВ в гей-пропаганде

Телеведущий Иван Ургант поиронизировал над Роскомнадзором, составившим на канал «МУЗ-ТВ» протокол о гей-пропаганде. Шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что если в ведомстве возбудились от переодетых в женщин мужчин, то «им виднее».

Гей-пропаганда — это когда мужчина, переодетый в женскую одежду, вызывает какое-то смутное подсознательное влечение. Поэтому им в Роскомнадзоре (РКН) виднее, — заявил Ургант.

Его соведущий Дмитрий Хрусталёв в ответ на это напомнил, что в женскую одежду переодевались герои фильмов «Здравствуйте, я ваша тётя!» и «Бабушка лёгкого поведения». Кроме того, он обратил внимание, что сам Ургант недавно появлялся в эфире на каблуках.

А я на каблучках и ничего, — отметил Ургант.

Ранее в эфире канала показали блогeра Игоря Синяка в платье, тиктoкера Даню Милохинa в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга, а также музыканта Филиппа Киркорова и Давида Мaнукяна, которые приехали в сопровождении полуобнажённых мужчин.

За это на телеканал «МУЗ-ТВ» составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».