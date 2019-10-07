https://static.news.ru/photo/f68565e0-e97c-11e9-87aa-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников стильной фотографией из фонтана. Исполнительница предстала в мокром обтягивающем платье в замысловатой позе, демонстрируя длинные загорелые голые ноги.

Хорошо, когда хорошо... Или девушка в фонтане. Все внимание на туфли, — подписала Брежнева снимок, размещённый в Instagram .

Одни фолловеры бывшей участницы группы «ВИА Гра» нашли её слишком худой и измождённой. Однако они оказались в меньшинстве. Большинство же поклонников певицы в комментариях не скупилось на комплименты: «Превосходная. И туфли, и цвет кожи медовый, прям как наш мёд, лайк», «Шоколадка», «Мегасексуальная», «Верочка, ты самая красивая», «Я в шоке», «Просто пушка-галушка», «Секс», «Огонь».

Ранее News.ru сообщал, что Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе её мужа Константина Меладзе с новой солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Жена композитора и продюсера отнеслась к этому с юмором. Исполнительница восхитилась способностью супруга совмещать карьеру, воспитание детей, заботу о родных и близких с романом «на стороне».