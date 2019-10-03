https://static.news.ru/photo/d7cbf04a-e5b4-11e9-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе её мужа Константина Меладзе с новой солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Жена композитора и продюсера с юмором отнеслась к этим слухам.

Исполнительница восхитилась способностью супруга совмещать карьеру, воспитание детей, заботу о родных и близких с романом «на стороне».

Информация о том, что Константин Меладзе неверен жене, на днях потрясла поклонников звёздной семьи. Как сообщили несколько ресурсов, продюсер закрутил роман со своей новой подопечной.

В 2013 году Герцег выиграла в шоу «Хочу V ВИА Гру» и стала новой солисткой коллектива. Вера Брежнева выступала в составе этой группы до 2007 года.

Как ранее писал News.ru, пользователи раскритиковали совместную фотографию Меладзе и Брежневой, которой певица поделилась на своей странице в Instagram. Подписчики сравнили их с отцом и дочкой, намекая на большую разницу в возрасте.