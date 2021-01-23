Вера Брежнева назвала причину ухода из «ВИА Гры»

https://static.news.ru/photo/75acfd42-5d76-11eb-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Певица Вера Брежнева пять лет являлась одной из солисток группы «ВИА Гра». Она покинула популярный коллектив в 2007 году, когда поняла, что началось эмоциональное выгорание.

С таким графиком и самоотдачей стало страдать здоровье, началось эмоциональное выгорание, а мне хотелось просто жить. На тот момент я искренне верила, что заканчиваю карьеру артиста: несколько месяцев провела с семьёй, отвела дочь в первый класс, поехала в отпуск на месяц, но это оказалось лишь толчком в то будущее, — рассказала порталу StarHit Брежнева.

Сольная карьера Брежневой стала не менее успешной, она много гастролирует. К своим концертам певица готовится очень тщательно.

Когда начинаю готовиться к выступлению, в это время мне нужно побыть одной, чтобы накопить энергию. После концерта я с удовольствием встречаюсь с друзьями, родными, но до — никаких посторонних в гримёрке, — добавила она.

У Брежневой растут две дочери: 19-летняя Соня и 11-летняя Сара. От Меладзе она ребёнка так и не родила.

Как писал NEWS.ru, ранее Вера Брежнева заявила, что самоизоляция благотворно повлияла на отношения в её семье. Сейчас артистка может регулярно общаться со своей старшей дочерью Соней, которая живёт и учится в США. Они каждый день созваниваются по видеосвязи. А с младшей дочкой Сарой они вместе постоянно. Кроме того, звезда пытается приучить свою семью к правильной еде. По её словам, супруг Константин Меладзе и её младшая дочка любят покупать вредные продукты. Но она всё равно пытается привить им привычку к ЗОЖ.