Вера Брежнева рассказала о воспитании дочерей

https://static.news.ru/photo/4f71b7da-93a0-11ea-8544-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Украинская и российская поп-певица Вера Брежнева заявила, что самоизоляция благотворно повлияла на отношения в её семье.

Сейчас артистка может регулярно общаться со своей старшей дочерью Соней, которая живёт и учится в США. Они каждый день созваниваются по видеосвязи. А с младшей дочкой Сарой они вместе постоянно.

Мы подаём пример своим детям, но в жизни не всегда получается хорошо. У младшей дочери режим подражания работает больше. А Соня, когда росла, мало меня видела, чтобы чему-то учиться у меня. Теперь общаемся по видеосвязи от часа и больше, — рассказала светская львица в интервью Vogue.

Кроме того, звезда пытается приучить свою семью к правильной еде. По её словам, супруг Константин Меладзе и её младшая дочка любят покупать вредные продукты. Но она все равно пытается привить им привычку к ЗОЖ.

Ранее NEWS.ru писал, что Брежнева на странице в соцсети разместила кадры с чёрно-белой фотосессии. Артистка предстала на снимках в естественном образе.