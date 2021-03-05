«Вдовой взял, вдовой оставишь»: Садальский разоблачил развод Алибасова

https://static.news.ru/photo/68c0de8e-7db3-11eb-8cc6-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главной целью бракоразводного процесса между музыкальным продюсером Бари Алибасовым и актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной является заработок, а их несостоявшийся развод скорее напоминает сговор. Так считает актёр Станислав Садальский.

Он рассказал подписчикам в Instagram, что Федосеева-Шукшина и Алибасов собираются обсудить свои отношения на передаче телеведущего Андрея Малахова за большое вознаграждение.

Уже к Малахову поступила заявка на участие в передаче. Вот такая любовь... Обожаемая мной Лида женщина принципиальная! Вдовой взял, вдовой оставишь​, — отметил Садальский.

По мнению звезды телефильма «Место встречи изменить нельзя», семейные ссоры не стоит обсуждать на публике. В качестве аргумента он процитировал писателя Фёдора Достоевского в его «Записках из подполья»: «Любовь — тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло».

Федосеева-Шукшина стала шестой женой Алибасова. Они расписались в 2018 году, а в 2020-м начали бракоразводный процесс, который до сих пор не завершён. Сама актриса отказалась разводиться с Бари Каримовичем, подала апелляцию на своё же заявление о разводе за день до вступления в силу решения суда и теперь пытается спасти своего мужа.

Он же, в свою очередь, записал для супруги видеообращение, в котором попросил актрису продолжить бракоразводный процесс. Создатель группы «На-На» на видеозаписи выглядел уставшим и измученным и заявил, что их браком начинают пользоваться окружающие его супругу злоумышленники из-за наследства

4 марта Пресненский суд отменил решение мирового судьи о расторжении брака Алибасова и Федосеевой-Шукшиной, сообщал NEWS.ru.