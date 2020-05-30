Вдова Караченцова рассказала о непростом положении артистов

https://static.news.ru/photo/87b0ebf8-a272-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что для артистов наступили тяжёлые времена из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

Поргина отметила, что театр «Ленком» платит ей полную зарплату. Кроме того, ей всегда готовы прийти на помощь сын и невестка. Но не всем артистам так повезло.

Очень за них переживаю, так как кроме приглашённых актёров есть должности постановщиков, работников сцены, бухгалтерия, директор. В театре работает много людей, — отметила звезда.

По её словам, люди, работающие во внебюджетных театрах, сидят без денег. Она надеется, что скоро все заведения откроются и люди творческих профессий снова смогут зарабатывать, пишет «MK».

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.

Как ранее писал NEWS.ru, предприниматель Олег Сирота отреагировал на жалобу Сергея Глушко о том, что он остался без денег из-за пандемии коронавируса. Миллионер решил предложить звёздам вакансии, которые есть у него на ферме. По его словам, он с радостью примет их в свой коллектив. Тарзану и Наташе Королёвой даже готовы выделить комнату в общежитии.