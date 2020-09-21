«Плохой театр»: вдова Караченцова не поверила в измену Тарзана

https://static.news.ru/photo/b0b0fb42-fc04-11ea-911e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: tarzan___official/instagram.com

История с изменой стриптизёра Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, супруге — певице Наталье Королёвой, является не чем иным, как пиаром. Таким способом подзабытые звёзды попытались напомнить о себе публике, считает вдова актриса Людмила Поргина.

71-летняя вдова Николая Караченцова выразила уверенность, что любовный треугольник — лишь попытка заработать денег на скандальной истории. По её убеждению, Тарзан в свои 50 уже не в той форме, чтобы в него могла искренне и бескорыстно влюбиться 23-летняя поклонница.

Актриса также посоветовала стриптизёру остепениться и сменить род занятий. Пока Глушко будет обнажаться на сцене, за ним будет тянуться дурная слава, предположила она.

Такой плохой театр... Мне кажется, это проплаченный пиар. Серёга постарел уже, какая любовь, какие чувства? <...> Хватит с голой попкой по сцене бегать, — сказала Поргина в программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.