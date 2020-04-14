Васильев не сомневается, что заразился коронавирусом от Бабкиной

https://static.news.ru/photo/bce84c9e-5074-11ea-92cd-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.

Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.

Я Бабкину ни в чём не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от неё, — отметил ведущий.

После съёмок у него появился сухой кашель и высокая температура. Его тест на коронавирус ещё не готов. Однако ведущий «Модного приговора» не сомневается, что у него COVID-19. Он с грустью отметил, что чеснок и имбирь не спасли его от заболевания, пишет KP.ru.

Как писал NEWS.ru, ведущий передачи «Модный приговор» рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты.