Валерия раскрыла секрет, за кого собиралась замуж вместо Пригожина

Российская певица Валерия рассказала своим фанатам, что в юности собиралась выйти замуж за актёра Игоря Скляра. Артистка живёт в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным уже 17 лет, но когда на шоу «Две звезды. Отцы и дети» Наташа Королёва исполнила вместе со своим сыном Архипом Галушко знаменитый шлягер Игоря Скляра «Комарово», Валерия вдруг разоткровенничалась. Она отметила, что была влюблена в коллегу.

Эту песню мы все любили с детства. Сейчас будет лирическое отступление. В Игоря Скляра я была влюблена с детства и собиралась за него замуж. Но недолго. Недавно сказала ему об этом, — вспомнил а певица.

При этом замуж Валерия выходила трижды. Её первым избранником был музыкант Леонид Ярошевский, потом она вступила в брак с продюсером Александром Шульгиным. Именно во втором браке она родила троих детей — сыновей Артемия, Арсения и дочь Анну. Но в итоге союз распался и артистка плохо рассталась с мужем, был громкий развод.

С 2004 года Валерия замужем за Пригожиным — они счастливы в браке, а продюсер любит её детей, как родных. Недавно у них родилась первая внучка. Её артистке подарили младший сын Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что звёзд шоу-бизнеса не надо спасать от банкротства, которое угрожает артистам в 2022 году из-за резкого сокращения числа концертов в связи с пандемией коронавируса. Он призвал пустить ситуацию на самотёк. По мнению Пригожина, в российском шоу-бизнесе «много лишних людей».