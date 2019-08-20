https://static.news.ru/photo/ffd8fdf4-c34e-11e9-a215-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Валерия, которая назначена судьёй в новом сезоне музыкального конкурса «Голос 60+», повредила ногу на съёмках программы. Её муж, продюсер Иосиф Пригожин сообщил об этом в Instagram.

Вот и оставляй её одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться? — написал он.

О причинах травмы ни Валерия, ни Пригожин не сообщили.

Подписчики предположили, что это могло случиться из-за домашних тапочек, в которых певица пришла на съёмку, и ранее рассказала об этом в сторис. Но некоторые пользователи обвинили организаторов шоу в том, что не объяснили Валерии, как пользоваться креслом.

News.ru писал, что Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона телевизионного шоу для исполнителей соответствующего возраста. Среди них, помимо Валерии, оказались Пелагея, Михаил Боярский и Лев Лещенко.