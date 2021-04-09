Валерия оправдалась за разоблачение Белого Орла на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/cb5b524a-9b40-11eb-a546-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Валерия ответила зрителям, критикующим её за разоблачение Белого Орла на шоу «Маска» на телеканале НТВ . Голос певицы оказался решающим в выборе номинанта на вылет.

Под маской Белого Орла оказался Марк Тишман, имя которого никому из членов жюри не могло и прийти в голову.

Потрясение от раскрытия маски у судей и зрителей было так велико, что судьи на некоторое время даже лишились дара речи. Казалось, ситуацией наслаждается только Тишман, который рассказал, как всё это время придумывал для своего Орла характерные жесты, словечки, менял голос во время вступлений и даже ходил на «полусогнутых», чтобы не выдать себя своим высоким ростом.

Зрители также были заинтригованы этим персонажем, которого не раз хвалил Киркоров, и тем сильнее было их разочарование от того, что маску снял настолько сильный участник. Пользователи обрушились с критикой на Валерию, которая и выбрала Белого Орла для разоблачения. В Сети разгорелся настоящий скандал по этому поводу — певицу обвинили в том, то она нарушает правила шоу.

В итоге Валерия не выдержала и ответила хейтерам, что с кого бы не сняли маску — всё равно найдутся недовольные.

Каждый из нас голосует так, как чувствует. У нас нет ни малейшей заинтересованности в конкретных масках. Кого бы ни открыли, найдутся те, кому это не понравится, — ответила артистка недовольной публике.

Это уже второй скандал с открытием масок на шоу. Первый был связан с разоблачением Солнца-Кравец, которую жюри раскрыли раньше, чем Единорога-Дубцову. Этим, как посчитали фанаты шоу, они «обязаны» капризам дочки Филиппа Киркорова, которой нравился сказочный персонаж.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной скандал разгорелся на самом популярном шоу. Валерия подверглась нападкам со стороны зрителей шоу «Маска» на НТВ за выбор Белого Орла на разоблачение. Под маской оказался так и не узнанный всеми Марк Тишман, появление которого произвело эффект разорвавшейся бомбы.