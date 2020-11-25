«Валера, не реагируй так»: Баста посмеялся над Карпиным из-за их конфликта

https://static.news.ru/photo/0366bb2e-2f77-11eb-afc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) отреагировал на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, который раскритиковал музыканта в рамках продолжающегося конфликта между ними.

Напомним, конфликт Басты и Карпина произошел после того, как они в 2018 году не поделили стадион, где было запланировано выступление музыканта и матч «Ростова». Реагируя на замечания со стороны «Ростова», Баста, уроженец Ростова-на-Дону, резко раскритиковал Карпина, назвав его «наёмным рабочим», который для ростовчан является приезжим и не имеет права указывать музыканту, где ему выступать.

В ответ Карпин опубликовал пост в своём Instagram, где по пунктам ответил на все «обвинения» со стороны рэпера. Тренер «Ростова» также приложил фотографию страницы паспорта с пропиской, где она сменена с московской на ростовскую.

А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!, — написал Карпин.

Баста ответил ему, что на фото он увидел не прописку, а временную регистрацию. Справку Карпина он назвал «публикацией в вашем стиле» и отметил, что «посмеялись» над ней.

Мне не хочется, чтобы он так реагировал... Валера, не реагируй так, пожалуйста, на мои слова. Как временному ростовчанину, у которого регистрация на пять лет, тебе должны быть понятны наши ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые, — заявил Баста в прямом эфире в своём Instagram.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Василий Вакуленко, который также является владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), рассказал о планах построить новый стадион, а также открыть собственную детскую спортивную школу. Ранее Вакуленко подарил команде автобус.