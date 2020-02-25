https://static.news.ru/photo/45571654-579c-11ea-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна доставили в госпиталь Белвью в Нью-Йорке из здания суда. У мужчины, которого должны были перевезти в тюрьму на острове Райкерс, выявили гипертонию.

Вайнштейн жаловался на боли в груди. По словам представителя американца, у его клиента было учащённое сердцебиение, сообщает Daily Mail.

24 февраля Вайнштейн был признан виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. Присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Защита продюсера, который настаивает на своей невиновности, настаивала на домашнем аресте из-за состояния здоровья подсудимого. Судья Джеймс Берк отказался удовлетворить ходатайство и оставил Вайнштейна под стражей до оглашения приговора, которое намечено на 11 марта. Обвиняемый может угодить за решётку на срок до 29 лет, писал NEWS.ru.