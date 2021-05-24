Вахрушев ненавидел коллег по сериалу «Закон каменных джунглей»

https://static.news.ru/photo/7660474c-bd1d-11eb-8b55-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Закон каменных джунглей», Даниил Вахрушев Фото: kinopoisk.ru

Даниил Вахрушев в YouTube-шоу «Хочу с...» признался, что ненавидел своих коллег по «Закону каменных джунглей». Последний эпизод сериала вышел четыре года назади поклонники всё ещё верят в продолжение, однако актёр не готов возобновить съёмки.

По его словам, работа в проекте стала для него настоящим мучением.

Не знаю, зачем это парни делали. Может, была такая установка режиссёра. Но я их прям всех конкретно ненавидел по-человечески, то есть я никого там не уважал. Ни Павленко, ни Мельникова, ни Венеса — никого, — поделился Вахрушев.

Актёр отметил, что все они держались с апломбом и общались только в рамках своей компании. Он пояснил, что характер общения складывался так: «сейчас эти люди отвернутся и будут про нас что-то говорить».

Вахрушев допускает, что коллеги просто хотели поддержать экранные образы, так по сюжету они играли преступников. Он предположил, что их поведение было связано с задачей режиссёра или внутренней задачей, чтобы сформировать эмоциональный фон.

Даниил, как и его персонаж Филипп Губин, любит рэп, поэтому он также поделился мнением о том, что происходит с его любимым жанром.

В данный момент кто-то отрезал руки, пришил их к жопе, её пришил к голове, а голову — к пяткам. Вот это сейчас происходит с хип-хопом, то есть извращаются, как могут. Почему? Потому что он вошёл в тренд и ассимилировался в танцевальную музыку, — высказался Вахрушев.

Актёр пояснил , что в этом жанре начали пропагандировать вещи, присущие попу: тусовки, разгульный образ жизни и свет неона. Однако рэп изначально посвящался разборкам, брутальности и атмосфере.

Ранее Вахрушев рассказал, стоит ли ждать новых серий киноленты. Исполнитель роли Валентина Вялых по кличке «Усач» признаётся, что сериал прославил его на всю страну.