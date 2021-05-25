«Всё вырезали»: сын сыгравшей Мальвину актрисы рассказал о смерти матери

https://static.news.ru/photo/6a06ae1c-bd5b-11eb-a7bd-96000091f725_660.jpg Татьяна Проценко Фото: Татьяна Проценко/facebook.com

Сын российский актрисы Татьяны Проценко 16-летний Владимир Проценко в эфире телеканала НТВ рассказал о смерти матери. Покойная сыграла Мальвину в советской сказке «Приключения Буратино». По словам юноши, в животе родственницы «всё вырезали».

Молодой человек признался , что тяжело пережил последние дни артистки. Он отметил, что звезда страдала от четвёртой стадии онкологического заболевания, из-за чего ей удалили одну грудь. Позже метастазы перешли на кишечник. Весной женщине назначили химиотерапию, а потом пациентка заразилась COVID-19. У неё начался сильный кашель, знаменитость подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ты понимаешь, что это минимум месяц просто лечения от коронавируса. За этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии, то прогрессирует болезнь. <...> Ей в животе всё вырезали. Это были тяжёлые с точки зрения женской психологии операции, — рассказал Владимир Проценко.

Сын назвал мать идеалом, добавив, что родительница отдавала в три раза больше тепла и доброты, чем другие женщины. Юноша резюмировал, что не станет плакать из-за случившегося, так как артистке это было бы неприятно. Татьяна Проценко умерла 19 мая 2021-го в возрасте 53 лет.

Ранее сообщалось, что советский актёр Владимир Фёдоров умер на 83-м году жизни. Покойный сыграл более чем в 40 лентах. Кроме роли Черномора в картине «Руслан и Людмила» (1972), зрителям запомнились его образы злодея Туранчокса из фильма «Через тернии к звёздам», вора в «Двенадцати стульях» и инопланетянина в жёлтых штанах в «Кин-дза-дза!».