Умер исполнитель роли Черномора в «Руслане и Людмиле» Владимир Фёдоров

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Советский актёр Владимир Фёдоров умер на 83-м году жизни, сообщил на своей странице в соцсети Facebook его знакомый Иван Шаблов.

Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова. <...> Недавно Владимир Анатольевич [Фёдоров] позвонил мне, почти час душевно говорили, договорились увидеться после пандемии... Вечная память, — отметил Шаблов.

Покойный сыграл более чем в 40 лентах. Кроме роли Черномора в картине «Руслан и Людмила» (1972), зрителям запомнились его образы злодея Туранчокса из фильма «Через тернии к звёздам», вора в «Двенадцати стульях» и инопланетянина в жёлтых штанах в «Кин-дза-дза!».

Накануне итальянский композитор и певец Франко Баттиато скончался после продолжительного заболевания в возрасте 76 лет. За свою карьеру покойный поработал в самых разных жанрах. В 1984-м вместе с исполнительницей Аличе представил Италию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место. В 2000-х выпустил три киноленты, а потом занялся живописью. Ему принадлежит серия альбомов с записью оригинальных кавер-версий песен Фабрицио Де Андре и Rolling Stones.