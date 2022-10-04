«В трубку не рыдал»: Ургант ответил на слова Потапа о приватном звонке Ургант опроверг слова Потапа о звонке с просьбами о прощении за страну и рыданиями

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Иван Ургант

Иван Ургант ответил на слова Алексея Потапенко, известного как Потап, о звонке после начала спецоперации. Украинский музыкант утверждал, что телеведущий плакал в трубку и просил прощения, пишет «Газета.ru».

Артист опроверг слова рэпера, добавив, что не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве. Телеведущий считает, что частные разговоры касаются только тех, кто говорит, и «тех спецслужб, которые слушают». Но на вопрос об откровенном разговоре с Потапом все же ответил.

В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил, — сказал Иван Ургант.

Потап, которому на 50 лет запрещен въезд на территорию РФ из-за его антироссийских высказываний, заявил о звонке от Урганта в интервью на одном из YouTube-каналов. По его словам, Ургант якобы каялся за спецоперацию на Украине.

Ранее Иван Ургант опроверг информацию об инциденте, произошедшем перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и певица Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России. Телеведущий подчеркнул, что в тот день был дома, а все происходящее назвал не более чем «плохим театром, а иногда даже цирком».