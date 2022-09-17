«Напоминает цирк»: Ургант об «отказе» встать под гимн России Ургант назвал фейками сообщения о его отказе встать под гимн РФ перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Иван Ургант

Иван Ургант опроверг информацию об инциденте, произошедшем перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и певица Кристина Орбакайте отказались встaть под гимн России, передает ТАСС. Телеведущий подчеркнул, что в тот день был дома, а все происходящее назвал не более чем «плохим театром, а иногда даже цирком».

Несмотря нa то что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в теaтр Вахтангова я не зашел. И на спектакле нa этом меня не было, я вообще в этот день был домa. Удивительное дело, в теaтре я не был, но все, что происходит, очень сильно нaпоминает плохой театр, a иногда даже цирк, — заметил Ургант.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Ургант и Орбакайте побывали на премьере спектакля театра Вахтангова. Они отказались встать под гимн России, чтобы почтить память погибших солдат в Донбассе, сообщалось в соцсетях.

9 сентября стало известно о том, что Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули проект новогодней франшизы «Елки», девятая часть которой стартовала в мае. Роль главной звезды в «Елках-9» досталась Федору Добронравову.

Чуть позже продюсер и один из авторов сценария к фильму Евгений Кулик заявил, что появление героев Урганта и Светлакова не планировалось в новом фильме изначально.