Продюсер и исполнитель главной роли в «Елках-9» Евгений Кулик заявил, что появление героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова не планировалось в новом фильме комедийной киносаге изначально, передает ТАСС. При этом, по словам актера, в новой части «Елок» сохранится концепция предыдущих фильмов.
Это уже 100% [подтверждено]. Сценарий мы с Димой Балуевым написали уже в прошлом ноябре, их [Урганта и Светлакова] там не было изначально, — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Ургант, Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули проект новогодней франшизы «Елки», девятая часть которой стартовала в мае. Кулик тогда заявил, что «Елки-9» будут «принципиально новыми, смешными и свежими». На большие экраны девятая часть комедии выйдет 1 декабря.
В прошлом году в кинопрокате возник небольшой скандал с «Елками-8». Ряд киносетей отказались брать новогоднюю комедию с участием Светлакова, Урганта, Киркорова и Бузовой из-за онлайн-премьеры на платформе ivi. Актер и режиссер проекта Антон Богданов назвал на тот момент ситуацию «сговором».