Автор «Елок» объяснил отсутствие Урганта и Светлакова в новом фильме Продюсер заявил, что героев Урганта и Светлакова изначально не было в сценарии новой части «Елок»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант и Сергей Светлакова

Продюсер и исполнитель главной роли в «Елках-9» Евгений Кулик заявил, что появление героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова не планировалось в новом фильме комедийной киносаге изначально, передает ТАСС. При этом, по словам актера, в новой части «Елок» сохранится концепция предыдущих фильмов.

Это уже 100% [подтверждено]. Сценарий мы с Димой Балуевым написали уже в прошлом ноябре, их [Урганта и Светлакова] там не было изначально, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ургант, Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули проект новогодней франшизы «Елки», девятая часть которой стартовала в мае. Кулик тогда заявил, что «Елки-9» будут «принципиально новыми, смешными и свежими». На большие экраны девятая часть комедии выйдет 1 декабря.

В прошлом году в кинопрокате возник небольшой скандал с «Елками-8». Ряд киносетей отказались брать новогоднюю комедию с участием Светлакова, Урганта, Киркорова и Бузовой из-за онлайн-премьеры на платформе ivi. Актер и режиссер проекта Антон Богданов назвал на тот момент ситуацию «сговором».