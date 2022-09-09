Урганта, Светлакова и Нагиева убрали из франшизы «Елки-9»

Фото: vk.com/elki_film

Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули проект новогодней франшизы «Елки», девятая часть которой стартовала в мае. Роль главной звезды в «Елках-9» досталась Федору Добронравову, сообщает KP.RU.

Вместе с Добронравовым снимаются Елена Захарова, известная по картинам «Кадетство» и «Бабоньки», а также актеры сериала «Мылодрама» Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр. Снимавшие комедию режиссеры тоже ушли, теперь проектом занимаются Александра Лупашко («Елки-8») и Сергей Наумов («Два»).

По информации издания, почти всю работу на себе тянет Евгений Кулик. Артист не только поучаствовал в работе над сценарием, но еще и выступил креативным продюсером проекта и сыграл одну из главных ролей.

Мы стараемся сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача — тем более, в жанре комедии. Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части, — рассказал актер.

Кулик добавил, что «Елки-9» будут «принципиально новыми, смешными и свежими». На большие экраны девятая часть комедии выйдет 1 декабря.

В прошлом году в кинопрокате возник небольшой скандал с «Елками-8». Ряд киносетей отказались брать новогоднюю комедию с участием Светлакова, Урганта, Киркорова и Бузовой из-за онлайн-премьеры на платформе ivi. Актер и режиссер проекта Антон Богданов назвал на тот момент ситуацию «сговором».