В свой день рождения Элджей намекнул на развод с Ивлеевой

Российский певец Алексей Узенюк (Элджей) в свой день рождения 9 июля выпустил новый трек SODA, в котором намекает на развод с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой. Отрывок песни он опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram. Звезде 9 июля исполняется 27 лет.

Нам стало скучно. Больше не интересно. Ну и всё на этом закончили, — читает рэпер.

Отношения Ивлеевой и её супруга поклонники обсуждают четвёртый месяц. После вечеринки в честь своего дня рождения Ивлеева сняла обручальное кольцо и завалила Instagram слезливо-философскими постами. Одна из подписчиц ведущей сообщила, что та перестала говорить не только о муже, но и о своей подруге Юлии Коваль, которая даже не прислала Насте эксклюзивную модель Барби со своим лицом. Это и породило волну слухов о том, что лучшая подружка увела у Насти мужа.

Однако недавно звёздная пара устроила гонки с полицейскими после «Премии МУЗ-ТВ». Машину ведущей остановили, Ивлеевой предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и подуть в трубку алкотестера, что она сделала с большой уверенностью. Ведущая в этот вечер не выпила ни грамма алкоголя, прибор показал полный «ноль».

Ранее сообщалось, что российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) остался без водительских прав на один год и семь месяцев. Суд также приговорил артиста к штрафу в размере 30 тысяч рублей.