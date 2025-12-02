Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В США скончался известный эмо-рэпер

TMZ: американский рэпер Poorstacy умер в 26 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский музыкант, рэпер и мультиинструменталист Карлито Милфорт — младший, известный как Poorstacy, скончался во Флориде, сообщает TMZ. Отмечается, что он умер на 27-м году жизни.

Причина смерти неясна, но пользователи, оставляющие комментарии к последней публикации, убеждены, что он мог покончить жизнь самоубийством, — говорится в статье.

Ранее ушел из жизни канадский актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Несломленный» Анджелины Джоли. Ему было 33 года. Причина смерти артиста не разглашается. По имеющейся информации, правоохранительные органы проводят расследование по факту его гибели.

До этого в Мумбаи на 89-м году жизни скончался известный индийский актер Дхармендра (настоящее имя Дхарам Сингх Деол). Причиной его смерти стала непродолжительная болезнь. Несмотря на преклонный возраст, артист продолжал активно сниматься в кино. Последний фильм с его участием, получивший название «Икки», планируется к выходу 25 декабря 2025 года.

Также сообщалось, что заслуженная артистка России Валентина Дмитриевна Шарыкина, известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок „13 стульев“», ушла из жизни в возрасте 85 лет. Актриса посвятила свою профессиональную жизнь Театру сатиры.

