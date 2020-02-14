Одна из участниц шоу «Давай поженимся!» исполняла необычный танец для жениха. Для номера она выбрала розовый облегающий костюм, а её партнёром стал пудель.
Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина оценили выступление 39-летней невесты.
Но вообще в сороковник так отжигать, я прям завидую. Не представляю. Я и в двадцать не представляла, — сказала удивлённая Гузеева.
Но несмотря на яркий танец, участница так и не смогла завоевать сердце жениха.
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Ранее NEWS.ru писал, что Гузеева раскритиковала заявление невесты и пояснила, что у неё «ментальность бытовой проститутки».
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