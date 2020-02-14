https://static.news.ru/photo/297855b4-4f05-11ea-9779-fa163e074e61_660.jpg Фото: davay_pozhenimsya/instagram

Одна из участниц шоу «Давай поженимся!» исполняла необычный танец для жениха. Для номера она выбрала розовый облегающий костюм, а её партнёром стал пудель.

Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина оценили выступление 39-летней невесты.

Но вообще в сороковник так отжигать, я прям завидую. Не представляю. Я и в двадцать не представляла, — сказала удивлённая Гузеева.

Но несмотря на яркий танец, участница так и не смогла завоевать сердце жениха.

Ранее NEWS.ru писал, что Гузеева раскритиковала заявление невесты и пояснила, что у неё «ментальность бытовой проститутки».