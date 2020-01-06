Известный комик Максим Галкин на странице в соцсети опубликовал снимок с Аллой Пугачёвой, на котором Примадонна выглядит заметно помолодевшей и постройневшей.
Супруг артистки часто балует подписчиков совместными снимками с женой. Пугачёва и сама часто выкладывает фото своих преображений в личном микроблоге. На сей раз Галкин поделился фото с рождественского ужина — пара отметила праздник в компании семьи Достман.
Поклонники певицы стали сразу обсуждать её образ. Многие обратили внимание, что звезда совсем не похожа на типичную российскую пенсионерку, и выглядит, как женщина средних лет.
Как ранее писал NEWS.ru, Алла Пугачёва поздравила всех с Рождеством. Своё обращение она сделала в социальной сети Instagram.
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