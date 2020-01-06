https://static.news.ru/photo/202f60a8-3185-11ea-9a58-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный комик Максим Галкин на странице в соцсети опубликовал снимок с Аллой Пугачёвой, на котором Примадонна выглядит заметно помолодевшей и постройневшей.

Супруг артистки часто балует подписчиков совместными снимками с женой. Пугачёва и сама часто выкладывает фото своих преображений в личном микроблоге. На сей раз Галкин поделился фото с рождественского ужина — пара отметила праздник в компании семьи Достман.

Поклонники певицы стали сразу обсуждать её образ. Многие обратили внимание, что звезда совсем не похожа на типичную российскую пенсионерку, и выглядит, как женщина средних лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Алла Пугачёва поздравила всех с Рождеством. Своё обращение она сделала в социальной сети Instagram.