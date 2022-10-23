В Сети напомнили о ролике Слепакова стоимостью 16 млн рублей «НеМалахов СЛИВки» показал рекламу банка со Слепаковым за 16 млн рублей

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Семен Слепаков

Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки» опубликовал видеоролик рекламы банка, в котором участвует Семен Слепаков. По данным издания, комик за «нехитрую песенку» на гитаре получил 16 млн рублей.

Ролик был выпущен в 2016 году, Слепакову поручили за неделю снять ролик и написать песню, плюс сделать фотосессию из шести утвержденных кадров. В результате получилась очень простая песенка о том, как «Вася взял в долг у Гены», а после собрался «в тундру». После чего комик переходил на рекламный слоган.

На днях гонорары, которые в сытой жизни получал в России Слепаков, подсчитал актер Вячеслав Манучаров. Ежегодно только в качестве официального лица канала ТНТ комику платили 120 млн рублей в год или 10 млн рублей в месяц. И поскольку это были не единственные доходы барда, то в среднем он получал в день по 2 млн рублей.

Сейчас Слепаков переехал жить в Израиль. Вместе с родителями он живет в Тель-Авиве, куда перевез и свою 92-летнюю бабушку. В России комик считался самым дорогим артистом. Его гонорар за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от €30 тысяч.

Ранее Семен Слепаков выпустил песню «Нет вобле». Клип сопровождался тизером о том, что ранее суд в Тюмени прекратил дело против Алисы Климентовой, доказавшей, что она имела в виду «Нет вобле», когда написала на площади «Нет в***е».