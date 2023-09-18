В команде КВН отвергли обвинения в непатриотизме после шутки «о важном»

Фото: t.me/kvnofficial

У авторов миниатюры «Разговоры о важном», которую показала команда КВН «СОК» из Самары, не было цели кого-то оскорбить, пояснил изданию «Подъем» капитан команды Дмитрий Колчин. По его словам, коллектив никогда не ставил себе подобной цели, а в КВН говорят о том, что появляется в жизни.

Мы все очень адекватные и взрослые люди. Мы никогда не ставили себе целью кого-то задевать или что-то такое делать. Единственная наша цель была — показать добрый старый КВН в новых реалиях. Никаким другим мы ничем и никогда не руководствовались, — пояснил Колчин.

В одной из своих сценок самарцы затронули тему образования и представили, каким бы оно могло быть 300 лет назад. Однако многие шутку не оценили и начали обвинять артистов в непатриотизме.

Ранее стало известно, что в рамках школьного урока «Разговоры о важном» младшеклассникам предложат проголосовать за одного из кандидатов в президенты «сказочной страны», среди которых Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса, Баба-Яга и другие. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман раскритиковал эту идею.