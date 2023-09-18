Вассерман раскритиковал «сказочные выборы» для младшеклассников Вассерман раскритиковал идею ЦИК о «сказочных выборах» для младшеклассников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман раскритиковал идею ЦИК, приуроченную к юбилею, организовать «сказочные выборы» среди младшеклассников в рамках «Разговоров о важном». 25 сентября школьники смогут проголосовать за одного из кандидатов в президенты «сказочной страны», среди которых Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса, Баба-Яга и другие. В беседе с НСН парламентарий заявил, что отдал бы свой голос за того, «кто хорошенько намылит шею» авторам «пародии» на выборы.

Я ни за кого из сказочных героев голосовать не буду. Я бы отдал голос за того, кто хорошенько намылит шею тем, кто пытается превратить серьезное дело в пародию. Главное в этом кукольном театре — очень наглядная демонстрация того, почему в избирательном праве существует возрастной ценз, — пояснил Вассерман.

Депутат уточнил, что это голосование демонстрирует то, насколько легко можно манипулировать избирателями, которые не имеют достаточного опыта самостоятельных размышлений и навыка оценивать серьезные вещи. По словам парламентария, пародия на выборы показывает, насколько важно накапливать знания, прежде чем принимать решения, влияющие на жизнь.

В шуточном голосовании примут участие ученики первых — четвертых классов. В материалах к уроку говорится, что у каждого кандидата есть своя предвыборная программа. Так, Карабас-Барабас обещает превратить страну в театр и дать всем куклам большие зарплаты, Золушка планирует преобразить жизнь трудом, а Лиса Алиса хочет установить игровые автоматы, чтобы люди могли отдыхать, а не работать.

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» ранее поддержал идею школьницы о проведении образовательных мероприятий для взрослых, где бы поднимались темы сохранения здоровья. Ученица пожаловалась, что взрослые и пожилые россияне часто предпочитают пойти к знахарям вместо врачей.