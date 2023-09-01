Путин прокомментировал рассуждения школьницы о необучаемости взрослых Путин: взрослые менее восприимчивы к обучению из-за числа нейронных связей

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» поддержал идею школьницы о проведении образовательных мероприятий для взрослых, где бы поднимались темы медицины и сохранения здоровья. Перед тем как задать вопрос, ученица посетовала на то, что взрослые и пожилые россияне, когда серьезно заболевают, скорее, пойдут к знахарке, а не к врачу. Также ее возмутила реакция взрослого населения на вакцину «Спутник V» и невозможность принять доводы по этой теме.

Путин в ответ провел экскурс в тему нейробиологии и предположил, что с возрастом воспринимать новую информацию человеку становится более проблематично. Но это, по его словам, не является причиной, чтобы отказаться от предложенной идеи.

Если количество нейронных связей уменьшается, а сложившиеся стандарты знаний, поведения, основанные на этих нейронных связях мозга, они устоялись, то изменить их очень сложно. Для того, чтобы что-то изменить, нужны яркие впечатления и убедительность в высшем смысле этого слова. Ничего невозможного нет, сама идея очень благородная и правильная. Будем стараться ее реализовать, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что в России подготовку целителей ведут 12 специализированных колледжей, обучающих акупунктуре, фитотерапии и другим методам диагностики и лечения традиционными народными методами. Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.