Руководители разного уровня: кто и зачем в России обращается к целителям Почему большинство населения продолжает верить в их чудодейственные способности?

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День народного целителя отмечается в России ежегодно 14 января. Кто это такие и чем они могут быть полезны людям в XXI веке? Понятие остается размытым. Целителями называют себя практики народной медицины (их деятельность легальна), а также маги, колдуны и адепты эзотерических практик. Врачи официальной медицины относятся со скептицизмом и к первым, и ко вторым. Потребители же охотно пользуются подобными услугами. Причем обеспеченные граждане, относящиеся к условному среднему классу, — в два раза чаще тех, кто победнее. NEWS.ru узнал, кто в России предоставляет «целительные» услуги, а главное, кто ими пользуется.

Врачи или маги: кто такие целители на самом деле?

Турочак — живописное село в Республике Алтай, окруженное горами, озерами, ледяными реками. Осенью прошлого года одним жителем там стало больше.

30-летний мужчина приехал из соседнего региона и поселился в доме некой Анны. Она позиционировала себя как целительница. Мужчина страдал от затяжной депрессии, Анна же вызвалась ему помочь. Приезжего не смутил странный метод, который применяла женщина. Вместо психотерапии — микродозы сушеного гриба мухомора. Несколько недель мужчина принимал «лекарство».

В конце концов печень туриста не выдержала, ядовитые грибы спровоцировали тяжелое отравление. Лежащего без сознания мужчину обнаружила одна из местных жительниц. Она вызвала скорую помощь.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава Республики Алтай, медики боролись за жизнь пациента несколько часов. После продолжительной инфузионной терапии больной пришел в сознание. Из-за хронического отравления у него серьезно пострадала печень. Но жить будет, сообщили медики.

В конце декабря 2022 года Новосибирский городской сайт (ngs.ru) провел опрос среди читателей «Верите ли вы в силу целителей?». В нем приняли участие больше 5 тыс. человек. Из них 76% ответили утвердительно, 21% — отрицательно, остальные затруднились дать точный ответ.

Около 2% больных, которые не обращаются за помощью в медицинские учреждения, идут к целителям, магам, экстрасенсам, знахарям, об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росстата (данные собраны в 2020 году). Среди мужчин таких 1,7%, среди женщин — 2,2%.

Чаще других к помощи целителей прибегают руководители разного уровня (2,3%) и специалисты высокой квалификации (2,3%). Для сравнения: 1,8% неквалифицированных рабочих обращаются к подобным услугам.

Реже всех к магам приходят люди, условия труда которых относятся к опасным. Чаще — сотрудники, труд которых можно охарактеризовать как безопасный (воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует). То есть пожарный с меньшей долей вероятности окажется у дверей целителя, чем менеджер среднего звена.

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За последние пять лет спрос на услуги целителей повысился на 30%, такую тенденцию озвучил в беседе с NEWS.ru президент Национальной ассоциации народной медицины Владимир Егоров. Он связал это с пандемией коронавируса и ее последствиями. Эксперт подчеркнул — речь идет о специалистах по народным методам лечения, которые практикуют на законных основаниях. Например, травники, костоправы. Различные оккультисты не имеют к ним отношения.

К народной медицине обращаются, когда традиционная не дает желаемый результат. Например, в случае с хроническими заболеваниями, которые не проходят годами. Егоров сообщает, что в таких случаях люди ищут другие пути «более быстрой помощи организму». Самые распространенные недуги, с которыми приходят к целителям, — заболевания позвоночника и суставов. Это артриты, артрозы, остеохондрозы, ревматоидный артрит.

Нет сейчас стопроцентно эффективных методик, которые могут вылечить ревматоидный артрит, например. Это аутоиммунное заболевание. Существующие лекарства обладают серьезными побочными эффектами. Многим они просто не подходят в силу их других заболеваний. А народные методики могут помочь. Владимир Егоров президент Национальной ассоциации народной медицины

Было много случаев, когда врачи отправили человека умирать, а народная медицина ему помогла, пациент излечивался, сообщает Егоров. Организм — это самовосстанавливающаяся структура, которая способна включать ресурсы саморегуляции. Задача целителя — ему помочь в этом.

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Согласно статье 50 Конституции РФ, народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

На практике же выходит по-другому. Целителями называют себя люди, которые используют совершенно разные методы.

Марьям Махмудова, «специалист по психогенетике» из Узбекистана. По ее мнению, целитель — это тот человек, который лечит людей, руководствуясь Божественными законами. Она добавила, что целители учатся духовным законам в Божественных книгах. Марьям Махмудова заявила в разговоре с NEWS.ru, что сама также целитель и умеет лечить рак, сахарный диабет, гепатиты, бесплодие, аллергии. Свои услуги она оказывает даже по видеосвязи. Она привела недавний пример: к ней обратилась женщина с повышенными онкомаркерами. После лечения показатель пришел в норму.

Этого удалось достигнуть через осознание и покаяние. Она осознала, что всегда отрицала в себе женщину, брала на себя мужские заботы. Покаялась перед Богом за эти разрушающие мысли. Пообещала себе, что больше не вернётся к невежеству, — заявила Марьям.

Валентина Пьянкова по первому образованию реанимационная медсестра. Она также называет себя целителем и шаманом. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что применяет разные методики для исцеления людей. В первую очередь — работа с психикой. Большинство болезней случаются от нелюбви к себе, уверена Пьянкова. На своих сеансах Валентина это исправляет. Эзотерические методы женщина также использует в работе. Она сообщила, что подключается к Божественным структурам. Но и народные методы также присутствуют в арсенале целительницы.

Насколько лет назад в Госдуме была озвучена статистика: около 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них якобы даже нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения.

Какие законы регулируют деятельность целителей и экстрасенсов

В России подготовку целителей ведут 12 специализированных колледжей, обучающих акупунктуре, фитотерапии и другим методам диагностики и лечения традиционными народными методами.

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Деятельность целителей регулирует Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно документу, право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Оккультисты не могут входить в это число. Их деятельность в России сегодня не регулирует никто. Как рассказала NEWS.ru юрист Людмила Александрова, официальная государственная позиция — этого всего не существует, следовательно, нет сферы и предмета регулирования.

В данный момент никаких законов, которые регулировали бы деятельность магов и экстрасенсов, нет. Это что-то из разряда сказок, как если бы законодательно регулировалась деятельность Деда Мороза, — сообщила она.

Официально на законодательном уровне не закреплены такие понятия, как «маг», «экстрасенс». И нет никаких стандартов, регулирующих эту деятельность.

Максимум, что сюда подходит — это предпринимательская деятельность по оказанию услуг населению. Или же статья 159 УК РФ «Мошенничество». Его доказать непросто, но возможно. Мошенничество — это хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием.

Здесь надо понимать фабулу дела — что именно обещала гадалка, взяла ли она деньги и какие результаты. Если гадалка взяла деньги, например, чтобы на картах таро погадать, то никакого мошенничества не будет, потому что она взяла деньги и погадала — то есть оказала услугу. А если она скажет, например, что я сейчас проведу ритуал и вы в суде выиграете, гарантированно выйдете замуж за миллионера, то да — можно доказывать, потому что она заведомо не могла повлиять на это. То есть имела корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, — сообщила юрист.

Прецеденты по мошенничеству имеются, равно как и судебные процессы по возврату денежных средств с «работников» оккультных услуг, добавила эксперт. Она привела несколько примеров.

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Мужчина обратился за излечением заболевания в Международную академию ясновидения. Экстрасенсы вылечить мужчину не смогли, он обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело в отношении группы лиц. Сам мужчина был признан потерпевшим. Как итог — преступная группа, оказавшая парапсихологические и экстрасенсорные услуги, отбывает срок в тюрьме, а мужчина через суд добился возврата своих денежных средств.

Государству необходимо ввести уголовное наказание для магов и лжецелителей, которые обманывают людей и наносят вред здоровью граждан. С такой инициативой выступила в начале декабря прошлого года депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина. В беседе с NEWS.ru она отметила, что этот законопроект уже «направлен в правительство на заключение». Далее она будет выносить его на Совет Государственной думы, учтя все замечания. Нина Остапенко отметила, что из-за спецоперации в обществе нарастает напряжение и более 60% граждан сегодня «испытывают состояние страха, депрессии и нуждаются в психологической помощи».

Находится много тех, кто пытается ловить рыбу в мутной воде и выдает себя за тех, кто может оказывать психологическую помощь, — это маги, целители. Пользуются тем, что человек оказался один на один с бедой. Ладно, если это безобидно. Но если это наносит ущерб психический здоровью человека, если это приводит к тому, что они обманом разоряют людей, то это уже преступление. Нина Останина депутат Госдумы от фракции КПРФ

В январе 2022 года о планах разработать законопроект о введении уголовной ответственности за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»). Еще в 2017 году он заявил, что вносит в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконные занятия народной медициной и магией. По неясным причинам дальше дело не пошло.

Зачем люди идут к целителям, тем более успешные и образованные

Если человек теряет контроль над ситуацией, то он начинает обращаться к любым инструментам, которые помогут этот контроль вернуть, сообщила в беседе с NEWS.ru клинический психолог Олеся Иневская. В состоянии отчаяния (например, при третьей стадии активно прогрессирующего рака) человек становится более внушаемым. В принципе, любое длительное, серьезное заболевание увеличивает внушаемость и снижает уровень критического мышления даже у самых образованных людей. Поэтому ни один больной не застрахован от того, что однажды он постучит в дверь к условной «гадалке Джуне».

Фото: Владимир Яцин/ТАСС Евгения Ювашевна Давиташвили (Джуна)

Но у определенных категорий людей такая вероятность выше, чем у других. Олеся Иневская выделила два коррелята. Первый — высокая уверенность в себе, второй — низкий интеллект и уровень образования. Если человек подпадает под эти характеристики, он потенциальный потребитель магических услуг.

Обеспеченные и успешные люди действительно достаточно часто обращаются к потусторонним силам и альтернативным методикам, подтверждает Иневская. Инициаторами похода к целителям обычно являются их жены или матери. Богатые мужчины часто доверяют свое здоровье близким из-за нехватки времени. А те в свою очередь действуют по принципу «в борьбе за здоровье все средства хороши».

А что говорят врачи? Может быть, правда бывают случаи чудесного исцеления

Около 1% пациентов, узнав о раке, обращаются к методам альтернативной медицины, сообщает NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев. В ход идут разные методики — компрессы из керосина, водка с маслом, сода, болиголов, чистотел, молитвы, поездки по монастырям. Существуют и совсем экологические. Например, кофейные клизмы — модная методика.

Я за десятилетия работы слышал множество подобных кейсов, но никогда не слышал хотя бы о минимальном успехе данных предприятий. Народные методы лечения рака не работают. Лучше сразу обращаться к онкологу. Андрей Пылёв главный врач клиники, онколог

Если лечить воспаленное горло методами народной медицины, это может быть эффективно. А вот при ангине лучше принять антибиотики. Иначе последствия могут быть плачевными, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-хирург, онколог Дмитрий Шабанов. Народные методы работают в тех случаях, когда болезнь несерьезная и проходит самостоятельно. Серьезные же заболевания с помощью альтернативной медицины вылечить невозможно.

Народная медицина может помочь лишь в психологическом плане. Человек на фоне остальной химиотерапии пьет какую-то травку и считает, что вылечился именно ей, травой. На самом деле, конечно, современные методики гораздо эффективнее любого народного средства. Дмитрий Шабанов врач-хирург, онколог

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Многие препараты и схемы лечения народной медицины были на протяжении длительного времени отработаны, но доказательной базы они не имеют, сообщил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Более того, некоторые препараты из народной медицины перешли в традиционную после того, как доказали свою эффективность в ходе клинических исследований.

Самое качественное и безопасное лечение проходит по тем протоколам, которые имеют доказательную эффективность, отмечает Тимаков. Большой минус народной медицины — она не учитывает индивидуальные особенности людей, индивидуальные реакции организма и побочные эффекты.