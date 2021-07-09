«В глазах потемнело»: Бабкина рассказала про свой дебют на сцене

Советская и российская певица Надежда Бабкина на личной странице в социальной сети Instagram рассказала о своём дебюте на большой сцене в качестве сольной исполнительницы. Она призналась, что ей «сделалось дурно» перед шеститысячной аудиторией, а в глазах у неё «потемнело».

Зазвенело в ушах... Но надо петь! Причём живьём, фонограмму в то время практически не использовали. На подкашивающихся ногах я подошла к Мише Финбергу и вцепилась в его руку мёртвой хваткой. Миша аккуратно оторвал мои пальцы от своей руки и прошептал: «Надя, [не] бойся, всё будет хорошо! — написала Бабкина.

Концерт проходил в Витебске на «Славянском базаре». Бабкина туда приехала в качестве члена жюри после того, как распустила свой ансамбль в отпуск.

И надо же такому случиться, что обязательным условием для каждого члена жюри было исполнение по одной или по две сольной песни, — отметила певица.

В итоге ей сшили платье всего за одну ночь, «где-то достали сапоги-казаки».

Пост Бабкина посвятила композитору и подруге Лоре Квинт, отмечающей 9 июля 68-й день рождения. По словам певицы, именно благодаря её песням она рискнула выйти на сцену в качестве сольной исполнительницы. Среди них — «Ах, мама-маменька» и «Белым-бело».

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина перепела трек рэпера Эльдара Джарахова «Я в моменте» вместе с ансамблем «Русская песня». Выступление состоялось на IV Всемирной фольклориаде в Уфе.

После этого сам рэпер опубликовал её сторис на своей странице. Сингл Джарахова «Я в моменте» был выпущен совместно с хип-хоп-исполнителем Маркулом. Он стал кавером на песню группы The Hatters «Я делаю шаг».