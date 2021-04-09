«Ужас»: фанаты накинулись на звезду «Блестящих» за фото 20-летней давности

https://static.news.ru/photo/d3e3f084-99f1-11eb-a078-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Ольга Орлова поделилась с подписчиками фотографией, сделанной во времена участия в группе «Блестящие». Однако поклонники не восхитились внешностью певицы, а жёстко раскритиковали её.

На снимке Орлова запечатлена в коротких шортиках и бюстгальтере со стразами. При этом она стоит на коленях и поёт в микрофон.

Вот так бывает: покопаешься в фотографиях и найдёшь фотку, где мне, скорее всего, нет 20, — написала артистка.

После публикации на Орлову обрушилась масса критики. Некоторые подписчики посчитали, что снимок отфотошоплен, другим не понравился ракурс.

Ужас, голова огромная, тело — ребёнка, нестандартное, — написала одна из поклонниц.

Явно фотошоп, неужели никто не видит? — возмутился другой комментатор.

Певица никак не отреагировала на неприятные сообщения, однако за неё вступились другие подписчики.

Вы с другой планеты? Это фото с альбома, под наклоном искажено. Посмотрите её видео в Инете, она всегда была красивой, — писали они.

Как писал NEWS.ru, ранее писатель Сергей Минаев высказал резкое мнение о творчестве Светланы Лободы. По его словам, у певицы нет шансов выступать на иностранной сцене.