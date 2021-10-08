«Уважаю Виталия»: Джигурда рассказал о поединке с Милоновым

Актёр Никита Джигурда прокомментировал свой боксёрский поединок с депутатом Виталием Милоновым. Он признался, что уважает политика за то, что тот не отказался драться в отличие от Пригожина, Соловьёва и Жорина. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Джигурда добавил, что они с Милоновым заранее обговорили все правила и назначили дату боя, однако в день поединка депутат предложил внести некоторые корректировки.

Изначально каждый раунд должен был длиться две минуты, но Виталий настоял на том, чтобы время сократили до одной. Также он со своей командой поставил условие не бить по лицу и печени. Это объяснимо, так как я владею оккультными практиками, славянскими обрядами и накануне боя я их проводил, — признался Джигурда.

Артист назвал Милонова «отважным человеком», добавив, что перед боем депутатом всё-таки «овладел страх». Джигурда пожаловался, что настоящего поединка не получилось ввиду отсутствия у политика опыта в единоборствах, но при этом отметил, что в любом случае бойцам удалось создать зрелищное шоу.

Ранее депутат Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru рассказал о впечатлениях от поединка с Джигурдой. Политик признался, что ему было «очень стрёмно», и похвалил спортивную форму оппонента.