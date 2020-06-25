«Иди ты»: Успенская рассказала о разговоре с Ефремовым перед ДТП

https://static.news.ru/photo/61e39666-b701-11ea-b536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Любовь Успенская рассказала о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым перед ДТП. По её словам, они общались по телефону за два дня до аварии и артист жаловался ей на состояние здоровья.

Он мне говорит: «Ты знаешь, Любань, как ты? У меня так сердце болит, врачи сказали, что у меня проблемы, надо провериться». Я: «Миш, ты не выпиваешь?», а он: «Да понемножку». И в конце «Иди ты в жопу», — он мне сказал и положил трубку. Я тогда опасности не услышала в нашем разговоре. И потом случилось такое, — рассказала звезда шансона в интервью на шоу «Алёна, блин» на YouTube.

Успенская также заявила, что давно заметила депрессию у Ефремова. Он был подавлен во время совместных съёмок на Первом канале, посвящённых Высоцкому. По её словам, артист сильно переживал смерть худрука театра «Современник» Галины Волчек, а связанные с коронавирусом меры, считает она, ещё сильнее сказались на эмоциональном состоянии актёра.

Успенская ранее говорила, что не исключает того, что авария могла произойти, потому что Ефремов потерял сознание за рулём.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.