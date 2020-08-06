Успенская пожаловалась в Сети на дефицит ботокса и алкоголя

https://static.news.ru/photo/c0891d70-d7eb-11ea-924e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская пожаловалась своим поклонникам в Instagram на дефицит алкоголя и ботокса.

Ну, есть морс. Водку подождём, — цитирует издание argumenti.ru слова артистки.

Все эти слова звезда пропела. Успенская сидела в светлой кофте с капюшоном, чёрной майке и белой кепке. Свой пост она назвала «Подмосковные вечера».

Подписчики не оценили образ, а также пение их кумира. Многие заметили, что светская львица накачала себе губы и теперь выглядит неестественно.

От Успенской только глаза остались. Что же вы делаете с собой? — поинтересовался один из комментаторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Успенская нашла новый способ заработка во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления. Звонок в день рождения и заранее записанный ролик обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут.