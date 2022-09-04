Ушла эпоха свободы: Пугачева о смерти Горбачева Пугачева заявила, что вместе со смертью Горбачева ушла эпоха свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Народная артистка России Алла Пугачева заявила, что вместе со смертью единственного президента СССР Михаила Горбачева ушла эпоха свободы. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она написала, что при правлении политика Россия не была «империей зла», а люди не боялись за будущее своих детей.

Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей, — заявила Пугачева.

Певица подчеркнула, что для Горбачева была чужда идея о насилии как способе политики и удержании власти. Пугачева признала, что «все не без греха», однако отметила, что ошибки политика «не были смертельны для всего человечества».

Артистка добавила, что куда-то исчезло человеколюбие и благородство. Она призвала всех вместе искать компромисс, чтобы «жить без тревоги за будущее детей».

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он прибыл в ЦКБ на гемодиализ. Близкие сообщали, что здоровье политика сильно ухудшилось после смерти его жены Раисы.

3 сентября Пугачева приехала на церемонию прощания с Горбачевым. Она возложила цветы и покинула мероприятие. Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой.

Также глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский в беседе с NEWS.ru заявил, что Горбачев дал людям свободу и возможность говорить то, что они думают. Он отметил, что в СССР «могли посадить в тюрьму даже за неправильно заданный вопрос», но Горбачев это исправил. Поэтому, добавил политик, он пришел на церемонию прощания с чувством благодарности.