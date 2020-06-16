Ургант высмеял видео Киркорова про десантников

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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» и телеведущую Викторию Боню за высказывание о россиянах с маленькой зарплатой, которых она назвала «криворукими алкоголиками и нищебродами».

По его словам, он в шоке от таких сравнений. Возможно, так проявляется влияние на людей коронавируса, предположил Пригожин в интервью «Вечерней Москве». Он отметил, что не следует наказывать Боню за...