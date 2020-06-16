Ургант высмеял видео Киркорова про десантников

https://static.news.ru/photo/877b5786-b02d-11ea-883f-fa163e074e61_660.jpgИван УргантФото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press
Телеведущий Иван Ургант высказался о ролике про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. По его словам, звезда российской эстрады прославил ВДВ несколькими песнями, среди которых «Цвет настроения синий» и «Снег».
Если хочешь лететь — лети, — привёл телеведущий строчку из композиции Киркорова в эфире Первого канала.
Ургант добавил, что десантники не упустят возможности «ответить» артисту 2 августа в День ВДВ.
Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу, — пошутил Ургант.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал ролик Филиппа Киркорова про десантников. По словам кадрового офицера ВДВ, окончившего Рязанское десантное училище, в видео, снятом для юмористического скетч-шоу, нет ничего оскорбительного. Депутат выразил недоумение из-за возникших претензий «к этому славному, безобидному певцу».