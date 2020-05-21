Шоу-бизнес

Ургант высмеял Собчак, которая ходит «без всего»

04:59, 22 мая 2020 42
Иван Ургант Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант пошутил над Ксений Собчак, которая появляется в общественных местах без перчаток и маски. Экс-кандидат на пост президента сняла короткий ролик с телеведущим, героиней которого внезапно стала сама.

На видео Собчак снимает коридор в Останкино, навстречу ей идёт Иван Ургант в маске. Ведущий делает Ксении замечание:

Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего!

Собчак пытается оправдаться, говоря, что уже сдала тест на коронавирус. В ответ она получает меткое замечание:

Ты просто сдала, мать!

Телеведущая пытается отшутиться, она говорит, что Ургант тоже «хорошо выглядит», но её поведение не одобрили подписчики. Они согласились с Ургантом, что надо в общественных местах носить маску.

«Почему без намордника, Ксюша?», «Самоизоляция — для бедных. Для богатых шляться без маски в порядке вещей», написали поклонники телеведущей в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи». Он придумал и снял его, находясь на самоизоляции вместе с супругой в загородном доме. Ради роли звезду «Дома-2» пришлось превратить в старуху.

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