Ургант высмеял Собчак, которая ходит «без всего»

https://static.news.ru/photo/a4882b28-9bcf-11ea-8dee-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант пошутил над Ксений Собчак, которая появляется в общественных местах без перчаток и маски. Экс-кандидат на пост президента сняла короткий ролик с телеведущим, героиней которого внезапно стала сама.

На видео Собчак снимает коридор в Останкино, навстречу ей идёт Иван Ургант в маске. Ведущий делает Ксении замечание:

Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего!

Собчак пытается оправдаться, говоря, что уже сдала тест на коронавирус. В ответ она получает меткое замечание:

Ты просто сдала, мать!

Телеведущая пытается отшутиться, она говорит, что Ургант тоже «хорошо выглядит», но её поведение не одобрили подписчики. Они согласились с Ургантом, что надо в общественных местах носить маску.

«Почему без намордника, Ксюша?», «Самоизоляция — для бедных. Для богатых шляться без маски в порядке вещей», написали поклонники телеведущей в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи». Он придумал и снял его, находясь на самоизоляции вместе с супругой в загородном доме. Ради роли звезду «Дома-2» пришлось превратить в старуху.