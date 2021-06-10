Ургант предложил идеальное название дуэта Киркорова и Давы

https://static.news.ru/photo/2bea96d8-c9e6-11eb-a6f8-96000091f725_660.jpg Фото: fkirkorov/instagram.com

Иван Ургант в своём шоу на Первом канале высмеял скандал вокруг Филиппа Киркорова, рэпера Давида Манукяна и продюсера Светланы Лободы — Нателлы Крапивиной. Ведущий так и не понял, что не понравилось в поведении певцов представителю исполнительницы. Журналист отметил, что Крапивина — один из создателей передачи про путешествия «Орёл и решка», и предложил так назвать дуэт Киркорова и Давы. Выпуск доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Что мы, люди XXI века, видим. Ну, что? Отец привёл сына на выпускной. Всё. Филипп Киркоров обвинил Нателлу Крапивину в гомофобии. После этого Крапивина ушла навсегда от Лободы и шоу-бизнеса. Назовём эту картину «Покосил седой садовник крапиву у немецкой слободы», — пошутил Ургант.

Недавно Лобода ответила в Instagram на обвинения в плагиате после музыкальной премии МУЗ-ТВ. Киркоров увидел в номере подозрительное сходство выступления артистки с клипом американской звезды Бейонсе, вышедшим ранее. В обоих случаях исполнительницы предстали в образе Марии Магдалины, воспели образ матери и напомнили зрителю о картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Накануне Киркоров записал в Instagram жёсткое обращение к исполнительнице Светлане Лободе и продюсеру звезды Нателле Крапивиной. Поп-король обвинил певицу в плагиате, а её представительнице посоветовал сверять свои посты в социальных сетях «с текущим этическим кодексом».

Скандал вокруг премии МУЗ-ТВ получил продолжение. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на обвинения короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова в гомофобии, назвав последнего «королём ремейков». Видеообращение она опубликовала в своём Instagram.