Ургант посмеялся над появлением на балконе голых моделей в Дубае

https://static.news.ru/photo/449144f6-966b-11eb-bb49-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант посмеялся над голыми моделями в Дубае и высказал в своём стиле версии об их появлении на балконе. По мнению шоумена, в отеле проходили съёмки шоу «Холостяк» во главе с рэпером Тимати.

По другой версии, девушки могли оказаться «научными сотрудниками», которые вышли на балкон голыми, чтобы «убить коронавирус».

А почему решили, что это модели? Может это были научные сотрудники какой-нибудь лаборатории. Правоохранители не следят за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус. А какая еще причина? Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода «Холостяка» в номере, и он попросил их выйти, — шутил ведущий «Вечернего Урганта» на Первом канале .

Телеведущий обратил внимание, что один из Telegram-каналов писал, что снимал девушек россиянин Алексей К.

Может это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны, их 40, — сыпал шутками Ургант.

А так как россиянок среди задержанных не было, ведущий пришёл к выводу, что это «страны-участницы НАТО».

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками.