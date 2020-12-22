Ургант пошутил над ремонтом в курганской больнице

https://static.news.ru/photo/60082a92-4445-11eb-9bec-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале посмеялся над ремонтом в курганской больнице, в котором окна заложили кирпичами. Шоумен в шутку призвал не критиковать людей, ответственных за кладку в медицинском учреждении.

Новость об «оригинальном» ремонте ранее появилась после обращений жителей Кургана. В разговоре с журналистами многие из них отметили абсурдность такого решения. В медучреждении со стороны улицы Кирова видно, что в оконных проёмах установлены стеклопакеты. Однако за ними с первого по третий этажи расположена кирпичная кладка.

Ургант в свойственной ему манере призвал не быть сильно придирчивыми.

По законам курганским, если окно можно разбить с улицы, значит, оно существует. А во-вторых, это радость: чтобы приходил отец под такое окно, кричал: «Люсёнок, кто? Ну постучи два раза, если мальчик», — пошутил шоумен в эфире «Вечернего Урганта».

Также он предположил, что за подобное ремонтное решение ответственность несут участники шоу «Дом-2», сведения о закрытии которого появились на днях. Ургант добавил, что кто-то из «строителей любви», возможно, уже трудоустроился в Кургане.

Как ранее передавал NEWS.ru, Иван Ургант в своём вечернем шоу высмеял уральцев, которые обратились к избранному президенту США Джо Байдену с просьбой спасти экологию Челябинска.

Комментируя в эфире Первого канала видеообращение россиян, телеведущий назвал их «наивными людьми».