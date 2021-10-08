Ургант подколол Бузову, предложив ей «по коньячку» за Губерниева

Иван Ургант подколол гостью своего шоу Ольгу Бузову, напомнив ей скандал с Губерниевым на Матч ТВ. Ведущая серьёзно конфликтовала со спортивным комментатором после его неудачной шутки про коньяк.

Со временем Бузова стала более спокойно относиться к критике в свой адрес, но поющей ведущей время от времени достаются шпильки на эту тему. В шоу «Вечерний Ургант» Бузова взахлёб рассказывала о своей карьере, новых проектах и удачах в творческой сфере. Однако, ведущий не упустил момента подшутить над Ольгой на острую тему.

На этой неделе был самый главный праздник — день рождения у Губерниева. Я предлагаю по коньячку! — обратился к гостье Ургант.

Бузова не растерялась и подыграла ведущему:

Спасибо, Вань, давай!

Губерниев действительно отметил 6 октября день рождения, спортивному журналисту исполнилось 47 лет. Он умудрился поссориться с Бузовой, вспомнив реплику из сказки «Малыш и Карлсон», где герой обращается к домоправительнице с вопросом: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Не читавшая книгу ведущая приняла фразу на свой счёт и кинулась в истерику, доказывая, что вообще не употребляет алкоголь.

Ранее Ольга Бузова попала в неловкое положение на шоу Ивана Урганта. В эфире программы «Вечерний Ургант» поющая ведущая не смогла ответить, на сцене какого театра она дебютировала.