https://static.news.ru/photo/35603b6e-2979-11ea-aafd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актёры популярного юмористического шоу подали очередной иск в суд к экс-директору команды Сергею Нетиевскому. Он опубликован в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие артисты обратились в суд 27 декабря, пишет «Накануне.ru». В документе указано, что сумма требований составила более миллиона рублей. Третьим лицом выступило ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“».

Какие конкретно претензии предъявили звёзды шоу к Нетиевскому, неизвестно. Это не первый суд с участниками шоу у его бывшего руководителя. «Пельмени» уже выиграли многолетнее разбирательство из-за телепрограмм команды. Нетиевский с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.

Ранее помощник Вячеслава Мясникова опроверг увольнение артиста из «Уральских пельменей».