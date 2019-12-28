Актёры популярного юмористического шоу подали очередной иск в суд к экс-директору команды Сергею Нетиевскому. Он опубликован в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.
Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие артисты обратились в суд 27 декабря,
Какие конкретно претензии предъявили звёзды шоу к Нетиевскому, неизвестно. Это не первый суд с участниками шоу у его бывшего руководителя. «Пельмени» уже выиграли многолетнее разбирательство из-за телепрограмм команды. Нетиевский с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.
Ранее помощник Вячеслава Мясникова опроверг увольнение артиста из «Уральских пельменей».
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