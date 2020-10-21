«Уральские пельмени» показали снятый с ТВ ролик про зарплаты учителей

https://static.news.ru/photo/bf08e2da-1429-11eb-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уральские Пельмени/vk.com

«Уральские пельмени» опубликовали на своём YouTube-канале «запрещённый» на телевидении ролик о зарплатах учителей. В кадре преподаватели вместе с директором школы обсуждают финансовые проблемы на собрании.

Педагоги жалуются, что дети больше не сдают деньги на шторы, из-за этого солнце светит учителю прямо в лицо и на глобус с дырками. При этом сам директор при параде и в дорогом пиджаке заверят, что уладит все проблемы с учениками и их родителями.

Один из учителей волнуется, что дети в школе не едят, но выясняется, что они просто не сдают деньги на обеды. Но самое главное, из-за чего ролик оказался скандальным, — педагоги жалуются на свою зарплату в семь тысяч рублей. Директор сообщает, что есть надбавка от мэра в 200 рублей, и просит учителя математики сложить 200 и семь. В итоге директор приходит к выводу, что зарплата у учителей 207 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков на своей официальной странице в социальной сети опубликовал ролик, в котором сам юморист облачён в одежду арабского шейха. Вместе с ним в кадр попала его коллега по проекту Илана Юрьева.