«Умирали со смеху»: Крутой назвал причину «драки» с Басковым

Российский композитор Игорь Крутой рассказал, из-за чего между ним и певцом Николаем Басковым произошла шуточная драка в аэропорту Минска.
По словам композитора, артист хотел разбить его смартфон после того, как заметил, что Крутой снимает на видео их беседу с Сергеем Лазаревым.
Он рванул разбить телефон, мы катались по полу, это была не постановка. Он рассказывает Лазареву внутреннюю информацию, понимает, что я всё снимаю, начинает пытаться выбить телефон из рук. Потом мы оказались на полу, — рассказал Крутой, отметив, что в этот момент они «умирали со смеху».
Он добавил, что видео «драки» набрало 500 тысяч просмотров и полтора миллиона у Лазарева. При этом Крутой подчеркнул, что «не беспредельничает».
Мне хочется сделать поострее, там где касается закулисья, вместе с тем я спрашиваю, можно ли публиковать, чтобы людей не подставить, — отметил артист в эфире шоу «Алена, Блин!».
Композитор также сообщил, что после возвращения в Москву ему позвонил взволнованный Андрей Галкин и спросил, что произошло,
Как писал NEWS.ru, ранее Крутой прокомментировал слухи о том, что врачи нашли у него злокачественную опухоль.
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