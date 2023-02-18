Умерла директор «Ночных снайперов» Умерла директор «Ночных снайперов» Пальцева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Диана Арбенина сообщила о смерти директора группы «Ночные снайперы» Ларисы Пальцевой. В социальной сети она написала пост о том, как работавшая с группой на протяжении 20 лет женщина дорога коллективу и сердцу артистки.

Сегодня ночью ушла Лариса Пальцева. У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, «снайперов» бы не было, — написала Арбенина.

Певица добавила, что любовь не умирает, и выразила надежду встретиться с Пальцевой, чтобы «вспоминать приключения и смеяться».

О причинах смерти не сообщается. Подробностей о церемонии прощания и похоронах также не приводится.

Группа «Ночные снайперы» была основана в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой Сургановой. Наибольшую известность получили такие песни коллектива, как «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Столица», «Асфальт», «Актриса». Нередко пластинки группы становились саундтреками к фильмам.

В декабре 2002 года Сурганова покинула группу и создала коллектив «Сурганова и оркестр». Название «Ночные снайперы» сохранилось за группой, в которой в настоящее время солирует Арбенина.

Ранее стало известно о смерти писателя и журналиста Андрея Левкина. Он умер 13 февраля. О причинах смерти не сообщалось.