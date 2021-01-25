Умерла актриса «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

https://static.news.ru/photo/ceb19fda-5fa9-11eb-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Токарчук/Facebook.com

Актриса Ирина Токарчук ушла из жизни в возрасте 61 года, рассказал журналистам её друг и кинокритик Евгений Женин. Артистка скончалась 25 января 2021 года после продолжительного недуга. Накануне она пожаловалась на боли в сердце.

Покойная родилась в Одессе (Украина) 29 июля 1959-го, зрителям запомнилась множеством ролей в театре и кино. Но самыми известными проектами в творческой биографии Токарчук стали телевизионные юмористические программы «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу», пишет УНИАН.

Горькая новость: не стало Иры Токарчук. Хорошей актрисы и многолетнего доброго друга, — заявил Женин.

Президент Института религии и политики (ИРП) Александр Игнатенко скончался после перенесённой коронавирусной инфекции нового типа. Ему было 73 года. В течение последнего месяца он находился в лечебном учреждении. Учёный занимался исследованиями арабо-мусульманской мысли эпохи Средних веков, открыл миру труды в жанре «поучений владыкам». С начала 1980-х стоял у истоков изучения религиозно окрашенного экстремизма и терроризма.

Ранее стало известно, что погибший актёр, комик-стендапер Александр Шаляпин страдал от алкогольной зависимости. Об этом рассказал его коллега Карен Арутюнов, допустив, что именно этот недуг мог привести к трагическому исходу, писал NEWS.ru.