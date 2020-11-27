Умер участник группы «Дюна» Андрей Апухтин

Скончался один из участников группы «Дюна» Андрей Апухтин, сообщила супруга лидера коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.
В группе Дюна невосполнимая утрата. Сегодня ушёл из жизни замечательный человек и музыкант, Андрей Апухтин. Слов нет...., —
написалаСенчукова в своём Instagram.
В комментариях она уточнила, что музыкант скончался не от коронавируса. Андрей Апухтин был клавишником группы «Дюна».
Как сообщал NEWS.ru, ранее в этом месяце ушли из жизни актёр и режиссёр Армен Джигарханян, актёр, заслуженный артист России Юрий Черкасов, писатель-фантаст Сергей Синякин.